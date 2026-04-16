В ЕК призвали ускорить решения по обороне из-за России

Европейские институты и компании должны действовать гораздо быстрее в вопросах обеспечения обороны, процесс принятия решений и производство вооружений остаются слишком медленными. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, передает Euractiv.
В частности, он призвал Европарламент и Евросовет достичь соглашения по трем пунктам пакета мер по повышению боеготовности, выразив надежду, что сделка может быть заключена «в ближайшие недели».
«[Президент России Владимир] Путин не будет ждать, пока мы закончим, чтобы проверить нас», — заявил Кубилюс. Российские власти неоднократно подчеркивали, что у Москвы нет агрессивных намерений по отношению к Европе.
Выступая накануне перед комитетом по безопасности и обороне Европейского парламента (SEDE), Кубилюс призвал законодателей как можно скорее достичь соглашения по программе Agile and Rapid Defence Innovation (AGILE) стоимостью €115 млн, которую сам предложил в марте с целью предоставить поддержку проектам от стартапов.
«На мой взгляд, это заслуживает ускоренной процедуры», — сказал он, добавив, что это позволит проверить инструмент до того, как в конце 2027 года закончится текущий бюджет.
Предложенный комиссией текст предполагает возможность пропуска периода восьми недель, отведенного национальным парламентам для рассмотрения проекта закона перед его официальным принятием, поясняет Euractiv.
Комиссар также отметил, что, хотя военное производство в Европе наращивается благодаря увеличению оборонных бюджетов, этого недостаточно, чтобы опередить Россию и снизить зависимость от США в вопросе поставок критически важного оборудования.
«Нам нужно научиться производить продукцию в больших масштабах, гораздо дешевле и при этом достаточно качественно», — сказал Кубилюс.
Вместо того чтобы заниматься этим, по его словам, европейские компании сосредотачиваются на самом современном оборудовании. Эту тенденцию еврокомиссар сравнил с погоней за «высокой модой».
Он высказал мнение, что европейским оборонным компаниям следует поучиться у украинских. «Меня угнетает наша низкая скорость производства. Но я совершенно поражен тем, как украинцы наращивают свое производство», — заключил он.
Европейский союз начал активно заниматься оборонными проектами на фоне военной операции на Украине. Усилия на этом направлении дополнительно активизировались после прихода к власти в США президента Дональда Трампа. Он не раз критиковал европейских союзников за зависимость от Вашингтона и призывал увеличить расходы на оборонную сферу.
Накануне, 15 апреля, Еврокомиссия объявила об инвестировании €1,07 млрд в 57 оборонных проектов, которые поддерживают флагманские проекты обороноспособности Европы.
Еврокомиссия также реализует проекты в рамках «дорожной карты» оборонной готовности ЕС до 2030 года. Она предписывает ряд ключевых мер: закрыть критические пробелы в оборонных возможностях, увеличить долю совместных закупок вооружений до 40% от общих расходов, а также направлять не менее 55% оборонных расходов внутри ЕС.
По плану в 2026 году должна быть запущена общая программа противовоздушной обороны, а к концу 2027-го полностью готова к работе «Стена беспилотников». Наконец, еще через год планируется реализовать проект «Восточный фланговый дозор», который предусматривает усиление защиты восточной границы на земле и в воздухе, а также проект обороны в космосе.
Кроме того, в ноябре прошлого года ЕК начала создание «военного Шенгена» для переброски войск через всю Европу. Инициатива должна помочь снизить переход с 45 до трех дней.