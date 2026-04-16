Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прячутся плохо, горят ярко: Российские FPV-дроны «обнулили» 50 спутниковых терминалов ВСУ

Российские операторы БПЛА с начала апреля уничтожили в Харьковской области более 50 спутниковых терминалов связи Starlink. Об этом журналистам рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПС группировки войск «Север» с позывным Карта. По его словам, вражеские тарелки вычисляются и днём, и ночью — в том числе благодаря слабой маскировке со стороны ВСУ, из-за чего они отлично видны в инфракрасном спектре.

«Расчёты ударных FPV-дронов 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили более 50 станций Starlink ВСУ в Харьковской области», — поделился военнослужащий.

Терминалы уничтожаются зарядами с осколочно-фугасными боевыми частями, а также беспилотникам с установленной системой для сбросов. По словам Карты, ВСУ используют «старлинки» для интернет-соединения на фронте и связи с командованием, а потому их уничтожение нарушает связность между подразделениями противника.

Ранее в зону проведения СВО начали поставлять новейшие российские терминалы спутниковой связи «Спирит-030». После отключения доступа к Starlink ВС РФ не остались без связи — новейшие спутниковые тарелки портативны, не выделяются при разведке с воздуха и производятся массово, жалуются в Киеве.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше