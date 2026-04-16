Прячутся плохо, горят ярко: Российские FPV-дроны «обнулили» 50 спутниковых терминалов ВСУ

«Расчёты ударных FPV-дронов 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили более 50 станций Starlink ВСУ в Харьковской области», — поделился военнослужащий.
Терминалы уничтожаются зарядами с осколочно-фугасными боевыми частями, а также беспилотникам с установленной системой для сбросов. По словам Карты, ВСУ используют «старлинки» для интернет-соединения на фронте и связи с командованием, а потому их уничтожение нарушает связность между подразделениями противника.
Ранее в зону проведения СВО начали поставлять новейшие российские терминалы спутниковой связи «Спирит-030». После отключения доступа к Starlink ВС РФ не остались без связи — новейшие спутниковые тарелки портативны, не выделяются при разведке с воздуха и производятся массово, жалуются в Киеве.
