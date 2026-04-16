Посол РФ: в Финляндии в 2026 году появятся истребители, способные нести ЯО

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Первые из 64 закупленных у Соединенных Штатов многоцелевых истребителей, способных нести ядерное оружие, появятся в арсенале Финляндии уже в 2026 году. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

Источник: AP 2024

«В этом году начнут поступать первые из 64 закупленных финнами у США многоцелевых истребителей F-35A, способных, кстати, при желании нести ядерное оружие», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, по словам Кузнецова, на верфях строятся новые корветы, «которые будут оснащены самым современным натовским вооружением, включая крылатые ракеты и торпеды». «Запущена масштабная программа перевооружения сухопутных сил, предполагающая в том числе закупку ракет повышенной дальности и баллистических ракет», — добавил посол.

Так, Кузнецов уточнил, что всего на оглашенные цели к 2030 году Финляндия планирует потратить более €6 млрд.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше