Посол РФ: в Финляндии в 2026 году появятся истребители, способные нести ЯО

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Первые из 64 закупленных у Соединенных Штатов многоцелевых истребителей, способных нести ядерное оружие, появятся в арсенале Финляндии уже в 2026 году. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Финляндии Павел Кузнецов.