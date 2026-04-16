Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух жителей Крыма обвинили в подготовке теракта

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, готовивших теракт.

Источник: РБК

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, готовивших теракт. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, летом 2024 года один из обвиняемых вступил в контакт с представителем ГУР Украины и сообщил тому о готовности оказать содействие в деятельности против интересов России.

К совершению преступления мужчина привлек второго обвиняемого, противника проведения специальной военной операции.

Ведомство сообщает, что обвиняемые вступили в ряды террористического сообщества, созданного иностранной разведкой, извлекли из тайников самодельное взрывное устройство и электродетонатор.

Затем мужчины определили четыре объекта для возможного совершения терактов и занимались изучением местности, подбирая оптимальные маршруты.

Совершить преступление им не удалось, поскольку оба были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Уголовное дело будет направлено в Южный окружной военный суд.

В начале февраля ФСБ предотвратила теракт в административном здании ведомства в Крыму: подозреваемый готовил его по заданию украинских спецслужб.

В конце октября прошлого года ФСБ задержала 19-летнего жителя Симферополя, который по заданию украинских спецслужб планировал подрыв автомобиля сотрудника МВД по Крыму. После этого задержанный планировал выехать на постоянное место жительства в одну из стран Европы.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше