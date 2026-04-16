Двух жителей Крыма обвинили в подготовке теракта

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, готовивших теракт. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По версии следствия, летом 2024 года один из обвиняемых вступил в контакт с представителем ГУР Украины и сообщил тому о готовности оказать содействие в деятельности против интересов России.
К совершению преступления мужчина привлек второго обвиняемого, противника проведения специальной военной операции.
Ведомство сообщает, что обвиняемые вступили в ряды террористического сообщества, созданного иностранной разведкой, извлекли из тайников самодельное взрывное устройство и электродетонатор.
Затем мужчины определили четыре объекта для возможного совершения терактов и занимались изучением местности, подбирая оптимальные маршруты.
Совершить преступление им не удалось, поскольку оба были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Уголовное дело будет направлено в Южный окружной военный суд.
В начале февраля ФСБ предотвратила теракт в административном здании ведомства в Крыму: подозреваемый готовил его по заданию украинских спецслужб.
В конце октября прошлого года ФСБ задержала 19-летнего жителя Симферополя, который по заданию украинских спецслужб планировал подрыв автомобиля сотрудника МВД по Крыму. После этого задержанный планировал выехать на постоянное место жительства в одну из стран Европы.
