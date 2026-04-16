Расстрелы и лагеря — ФСБ в Крыму рассекретила архивы нацистских пособников

Согласно материалам, органы госбезопасности после освобождения полуострова выявили и задержали сотрудников и агентов немецкой службы безопасности СД. В числе фигурантов указаны Мышеков, Гильденберг, Лукин, Станилеев, Трубач, Шпак и другие.
Следствие установило, что они участвовали в расстрелах мирных жителей, в том числе детей, а также выдавали подпольщиков и партизан. Задержанных привлекли к ответственности: в сентябре 1944 года часть из них приговорили к высшей мере наказания, остальные получили сроки лишения свободы.
В документах также отражены факты вербовки местных жителей. На службу к нацистам привлекались в том числе лица с криминальным прошлым, которых направляли в охрану лагерей военнопленных.
Так, двое уроженцев Краснодарского края добровольно вступили в немецкие формирования и служили охранниками лагеря на химическом заводе в Саках. По данным архивов, они участвовали в избиениях и издевательствах над заключенными.
Еще один фигурант, Ахмет Гайбулаев, после оккупации Крыма вступил в немецкую армию и занимался конвоированием военнопленных. В 1944 году он был задержан и осужден военным трибуналом к 10 годам лишения свободы.
Рассекречивание документов проведено в рамках проекта «Без срока давности» и приурочено ко Дню памяти жертв геноцида советского народа.
