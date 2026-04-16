Расстрелы и лагеря — ФСБ в Крыму рассекретила архивы нацистских пособников

В Крыму рассекречены архивные документы о деятельности нацистских спецслужб и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Согласно материалам, органы госбезопасности после освобождения полуострова выявили и задержали сотрудников и агентов немецкой службы безопасности СД. В числе фигурантов указаны Мышеков, Гильденберг, Лукин, Станилеев, Трубач, Шпак и другие.

Следствие установило, что они участвовали в расстрелах мирных жителей, в том числе детей, а также выдавали подпольщиков и партизан. Задержанных привлекли к ответственности: в сентябре 1944 года часть из них приговорили к высшей мере наказания, остальные получили сроки лишения свободы.

В документах также отражены факты вербовки местных жителей. На службу к нацистам привлекались в том числе лица с криминальным прошлым, которых направляли в охрану лагерей военнопленных.

Так, двое уроженцев Краснодарского края добровольно вступили в немецкие формирования и служили охранниками лагеря на химическом заводе в Саках. По данным архивов, они участвовали в избиениях и издевательствах над заключенными.

Еще один фигурант, Ахмет Гайбулаев, после оккупации Крыма вступил в немецкую армию и занимался конвоированием военнопленных. В 1944 году он был задержан и осужден военным трибуналом к 10 годам лишения свободы.

Рассекречивание документов проведено в рамках проекта «Без срока давности» и приурочено ко Дню памяти жертв геноцида советского народа.

Читайте также: ФСБ опубликовала документы о зверствах дивизии СС «Галичина» на Украине.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше