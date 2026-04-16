FT узнала о борьбе за сферы влияния в европейской обороне между ЕС и НАТО

Борьба за сферы влияния идет между Евросоюзом и НАТО в части политики в сфере обороны. Один из ее ключевых аспектов — роль оружия из США в программе перевооружения. Североатлантический альянс выступает против подхода ЕС «Покупай европейское». Об этом написала Financial Times со ссылкой на источники.
«Идет борьба за сферы влияния в области оборонной промышленной политики. Речь идет о том, кто будет управлять наращиванием производства и какое влияние это окажет на вооружение, которое Европа будет использовать в будущем», — анонимно сказал изданию один из чиновников.
Аналитик Европейского института исследований безопасности ЕС Джузеппе Спатафора заявил FT, что и Евросоюз, и НАТО согласны с тем, что европейцы должны взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности континента. Однако они расходятся во мнениях о том, как именно этого достичь. ЕС стремится поощрять сотрудничество в сфере ОПК внутри Европы, а в понимании НАТО оборонно-промышленная политика должна оставаться трансатлантической, продолжил он.
При этом два чиновника анонимно заявили изданию, что отношение президента США Дональда Трампа к Европе и его стремление получить контроль над Гренландией лишь укрепили мнение Еврокомиссии о критической важности «стратегической автономии» для снижения зависимости от США.
«Становится все более очевидно, что нам нужно это быстро. И способ сделать это — производить все у себя», — сказал один из собеседников FT.
Внутри НАТО, в свою очередь, негативно восприняли военные инициативы ЕС, включая идею о создании европейской системы ПВО и «Стены дронов». Один из дипломатов альянса анонимно заявил журналистам, что ЕК не следует вмешиваться в трансатлантическую безопасность.
15 апреля Еврокомиссия сообщила, что инвестирует €1,07 млрд в 57 оборонных инициатив, которые поддерживают флагманские проекты обороноспособности Европы. €675 млн выделят на 32 инициативы по развитию оборонных возможностей, а €332 млн — на 25 исследовательских проектов. В 2025 году в Европе одобрили план перевооружения альянса стоимостью €800 млрд.
