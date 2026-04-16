Депутату Росликову закрыли доступ — подключение из-за границы признали недопустимым

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс заявил, что депутату городской думы Алексею Росликову откажут в возможности удаленного участия в заседаниях, если он подключается из-за границы. Об этом сообщает портал Delfi.
Клейнбергс отметил, что альтернативой может стать только участие в заседаниях с территории Латвии. При этом он указал, что в случае возвращения депутата подключение возможно, в том числе из пенитенциарного учреждения.
Ранее суд в Латвии изменил меру пресечения Росликову на арест. Депутат был объявлен в розыск после выезда за пределы страны.
Уголовное дело против него возбудили в июне 2025 года. Основанием стало выступление в парламенте, где он высказался в поддержку русского языка и выступил против обсуждаемой декларации.
Росликов ранее сложил полномочия председателя оппозиционной партии «Стабильность!», однако сохраняет мандат депутата Рижской думы.
Читайте также: Медведев предупредил Европу — последовало жесткое заявление.