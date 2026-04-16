Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутату Росликову закрыли доступ — подключение из-за границы признали недопустимым

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс заявил, что депутату городской думы Алексею Росликову откажут в возможности удаленного участия в заседаниях, если он подключается из-за границы. Об этом сообщает портал Delfi.

По словам градоначальника, решение принято после того, как Росликов подтвердил, что находится в Белоруссии и пытался подключиться к заседанию комитета дистанционно. Власти считают недопустимым участие в работе муниципалитета из стран, не входящих в ЕС и НАТО.

Клейнбергс отметил, что альтернативой может стать только участие в заседаниях с территории Латвии. При этом он указал, что в случае возвращения депутата подключение возможно, в том числе из пенитенциарного учреждения.

Ранее суд в Латвии изменил меру пресечения Росликову на арест. Депутат был объявлен в розыск после выезда за пределы страны.

Уголовное дело против него возбудили в июне 2025 года. Основанием стало выступление в парламенте, где он высказался в поддержку русского языка и выступил против обсуждаемой декларации.

Росликов ранее сложил полномочия председателя оппозиционной партии «Стабильность!», однако сохраняет мандат депутата Рижской думы.

