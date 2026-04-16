Авианосец США побил 50-летний рекорд по пребыванию в зоне боевых действий

Gerald R. Ford начал плавание в июне 2025 года, направившись в Средиземное море из порта в Норфолке, штат Вирджиния. В октябре он был перенаправлен в Карибское море и впоследствии принял участие в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Затем корабль был направлен на Ближний Восток по мере обострения напряженности в отношениях США с Ираном.