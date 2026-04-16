Авианосец США побил 50-летний рекорд по пребыванию в зоне боевых действий

Американский авианосец Gerald R. Ford побил рекорд продолжительности развертывания в зоне боевых действий за последние полвека, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на данные, собранные US Naval Institute News — изданием некоммерческой организации US Naval Institute.
Рекорд был побит в среду, 15 апреля. К тому моменту Gerald R. Ford пробыл в море в зоне боевых действий 295 дней подряд.
Предыдущий рекорд за полвека был установлен во времена пандемии, в 2020 году, авианосцем Abraham Lincoln, который тогда находился в море 294 дня.
Абсолютный рекорд продолжительности развертывания в зоне боевых действий среди американских авианосцев принадлежит ныне списанному Midway. Тот оставался в открытом море 332 дня подряд в 1972 и 1973 годах, когда США вели войну во Вьетнаме.
Кроме того, экипаж авианосца Nimitz находился на службе и вдали от дома в общей сложности 341 день в 2020 и 2021 годах. Однако это время включало длительные периоды изоляции у американского побережья — корабль специально оставили в море, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Gerald R. Ford начал плавание в июне 2025 года, направившись в Средиземное море из порта в Норфолке, штат Вирджиния. В октябре он был перенаправлен в Карибское море и впоследствии принял участие в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Затем корабль был направлен на Ближний Восток по мере обострения напряженности в отношениях США с Ираном.
Американский сенатор-демократ Тим Кейн от штата Вирджиния заявил, что рекорд «серьезно сказался» на психическом здоровье и благополучии экипажа авианосца. Он отметил, что из-за недавнего пожара 600 моряков временно остались без мест для ночлега.
Представители Пентагона не ответили AP, как долго еще Gerald R. Ford пробудет в море. Однако два высокопоставленных офицера ВМС США ранее заявляли, что тот будет находиться в море около 11 месяцев. Это означает, что он вернется в Соединенные Штаты ориентировочно в конце мая, подсчитало агентство.