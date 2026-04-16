Председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин примет участие в работе Совета законодателей Приволжья и Ассоциации молодежных парламентов ПФО в четверг, 16 апреля. Об этом спикер регионального парламента сообщил в своем MAX-канале.
Перед началом заседаний в Йошкар-Оле Люлин совершил утреннюю пробежку по городу.
«Привет всем из столицы Республики Марий Эл! Утренняя Йошкар-Ола похожа на фильм-сказку. Пробежался по набережным Брюгге и Амстердам показалось, что добежал до самой Венеции… Невероятный город! Спасибо ему за мощный культурно-эстетический заряд с самого утра!», — говорится в сообщении.
Что касается предстоящих мероприятий, то в центре внимания поддержка кадров в здравоохранении, развитие аграрной отрасли, молодежная политика и многое другое.
Напомним, что Евгений Люлин поблагодарил федеральных коллег за решение об увеличении денежного содержания собак-поводырей.