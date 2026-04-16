Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Люлин примет участие в работе Совета законодателей Приволжья и Ассоциации молодежных парламентов ПФО

Заседания начнутся сегодня в Йошкар-Оле.

Председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин примет участие в работе Совета законодателей Приволжья и Ассоциации молодежных парламентов ПФО в четверг, 16 апреля. Об этом спикер регионального парламента сообщил в своем MAX-канале.

Перед началом заседаний в Йошкар-Оле Люлин совершил утреннюю пробежку по городу.

«Привет всем из столицы Республики Марий Эл! Утренняя Йошкар-Ола похожа на фильм-сказку. Пробежался по набережным Брюгге и Амстердам показалось, что добежал до самой Венеции… Невероятный город! Спасибо ему за мощный культурно-эстетический заряд с самого утра!», — говорится в сообщении.

Что касается предстоящих мероприятий, то в центре внимания поддержка кадров в здравоохранении, развитие аграрной отрасли, молодежная политика и многое другое.

Напомним, что Евгений Люлин поблагодарил федеральных коллег за решение об увеличении денежного содержания собак-поводырей.