Эксперт раскрыл новую стратегию ЕС против России

Пилько поясняет, что как бы интенсивно российские ВС ни атаковали промышленные объекты Украины, ключевые элементы оборонного производства останутся недосягаемыми: ударные дроны будут изготавливаться в Европе, а Украина будет отвечать только за крупноузловую сборку.
Кроме того, часть дронов будет запускаться непосредственно из стран ЕС: Эстонии, Финляндии, Румынии и других. Если сейчас эту угрозу не нейтрализовать, то к концу года кризис противовоздушной обороны будет обеспечен, исходя из декларируемых объемов европейского военного производства.
Европейский союз вполне официально стал стратегическим тылом ВСУ, отмечает эксперт.
По мнению Пилько, у Москвы есть три пути. Если не реагировать на сложившуюся ситуацию, то могут последовать серьезные удары по крупным российским городам. Эксперт отмечает, что противник может бить и по гражданским объектам. Такой вариант развития событий чреват тем, что в условиях прорыва ПВО придется принимать решения под существенным давлением.
Второй сценарий — подписание компромиссного мирного договора с Украиной с «заморозкой» по линии фронта. Однако такой исход неизбежно приведет к форсированной милитаризации киевского режима, накоплению им вооружений и сохранению миллионной армии ВСУ прямо у западных границ России. В итоге все это может вылиться в новый конфликт через пару лет, а противник будет гораздо сильнее.
По мнению эксперта, рабочим для России остается лишь третий вариант.
Он заключается в уничтожении европейских военных производств, работающих в интересах ВСУ. Разумеется, после политического предупреждения на высшем уровне. Потому что если ряд европейских стран стал украинским стратегическим тылом, то нет разницы между ними и Украиной. Конечно, это означает повышение уровня эскалации, но противная сторона уже пошла по этому пути первой.
Ранее Минобороны России заявило о втягивании Европы в войну с Россией. По информации военного ведомства, филиалы «украинских» компаний по производству дронов и комплектующих расположены на территории восьми европейских стран.