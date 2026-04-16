Эксперт раскрыл новую стратегию ЕС против России

Евросоюз продолжает прокси-войну против Москвы, используя Украину, пишет политолог Алексей Пилько в своем телеграм-канале «Пинта разума». По его словам, новая стратегия ЕС заключается в том, чтобы создать в России кризис ПВО и наносить по российской территории массированные удары дальнобойными беспилотниками.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Пилько поясняет, что как бы интенсивно российские ВС ни атаковали промышленные объекты Украины, ключевые элементы оборонного производства останутся недосягаемыми: ударные дроны будут изготавливаться в Европе, а Украина будет отвечать только за крупноузловую сборку.

Кроме того, часть дронов будет запускаться непосредственно из стран ЕС: Эстонии, Финляндии, Румынии и других. Если сейчас эту угрозу не нейтрализовать, то к концу года кризис противовоздушной обороны будет обеспечен, исходя из декларируемых объемов европейского военного производства.

Алексей Пилько
политолог

Европейский союз вполне официально стал стратегическим тылом ВСУ, отмечает эксперт.

По мнению Пилько, у Москвы есть три пути. Если не реагировать на сложившуюся ситуацию, то могут последовать серьезные удары по крупным российским городам. Эксперт отмечает, что противник может бить и по гражданским объектам. Такой вариант развития событий чреват тем, что в условиях прорыва ПВО придется принимать решения под существенным давлением.

Второй сценарий — подписание компромиссного мирного договора с Украиной с «заморозкой» по линии фронта. Однако такой исход неизбежно приведет к форсированной милитаризации киевского режима, накоплению им вооружений и сохранению миллионной армии ВСУ прямо у западных границ России. В итоге все это может вылиться в новый конфликт через пару лет, а противник будет гораздо сильнее.

По мнению эксперта, рабочим для России остается лишь третий вариант.

Он заключается в уничтожении европейских военных производств, работающих в интересах ВСУ. Разумеется, после политического предупреждения на высшем уровне. Потому что если ряд европейских стран стал украинским стратегическим тылом, то нет разницы между ними и Украиной. Конечно, это означает повышение уровня эскалации, но противная сторона уже пошла по этому пути первой.

Алексей Пилько
политолог

Ранее Минобороны России заявило о втягивании Европы в войну с Россией. По информации военного ведомства, филиалы «украинских» компаний по производству дронов и комплектующих расположены на территории восьми европейских стран.

