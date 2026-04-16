То закрыл, то открыл: что Трамп делает с блокадой Ормузского пролива

Основатель Prime Shipping Agency LLC (Дубай) Сердар Джумаев в беседе с «Ведомостями» рассказал, что, несмотря на блокаду, корабли проходят через пролив. По его данным, это в основном китайские и азиатские танкеры, а также контейнеровозы. Он добавил, что его компания в день начала блокады США, 13 апреля, приняла в ОАЭ 33 контейнера с судна линии Volta, принадлежащего правительству Ирана. Джумаев подчеркнул, что блокада Ормуза США имеет политическое и медийное значение, но мало влияет на ситуацию в морском коридоре.