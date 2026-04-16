То закрыл, то открыл: что Трамп делает с блокадой Ормузского пролива

Блокада Ормуза со стороны США
Перекрытие Ормузского пролива силами США по распоряжению Дональда Трампа стартовало вечером 13 апреля.
На следующий день в Аравийском море развернулись силы США, которые должны были обеспечивать блокаду: авианосная ударная группировка с авианосцем Abraham Lincoln и семь эсминцев. У акватории Намибии дислоцировалась еще одна ударная группировка с авианосцем George Bush.
Утром 15 апреля CENTCOM отчитался, что ограничения при использовании морского коридора действуют в полной мере. «Блокада иранских портов полностью выполнена. Более 90% иранской экономики обеспечивалось морской торговлей», — сообщил командующий CENTCOM Брэд Купер в соцсети Х.
Другие источники транслировали иную информацию. По данным иранского агентства Fars, 15 апреля супертанкер Исламской Республики свободно преодолел Ормуз, причем его система позиционирования не была отключена и его принадлежность не была секретом. Bloomberg уточнил, что иранское судно — это Agios Fanourios I, которое входит в перечень судов, включенных в санкционный список США.
Данные ресурса Marine Traffic свидетельствуют о том, что в Ормузском проливе присутствовало движение морских судов по направлению в Иран и из него. Среди коммерческих кораблей указывается сухогруз Blue Sky 4, контейнеровозы Kashan, Golbon, Zaynar 2. Кроме того, по «заблокированному» морскому коридору пытался пройти балкер КНР Guan Yuan.
Возможно, кораблей было бы больше, несмотря на «блокаду» США, если бы не действие ограничений, которые ввела Исламская Республика ранее. Иран соглашается пропускать нефтетанкеры и контейнеровозы только по предварительной договоренности и с уплатой взноса в криптовалюте или в юанях.
Основатель Prime Shipping Agency LLC (Дубай) Сердар Джумаев в беседе с «Ведомостями» рассказал, что, несмотря на блокаду, корабли проходят через пролив. По его данным, это в основном китайские и азиатские танкеры, а также контейнеровозы. Он добавил, что его компания в день начала блокады США, 13 апреля, приняла в ОАЭ 33 контейнера с судна линии Volta, принадлежащего правительству Ирана. Джумаев подчеркнул, что блокада Ормуза США имеет политическое и медийное значение, но мало влияет на ситуацию в морском коридоре.
«Нынешняя ситуация никогда больше не повторится», — считает американский лидер. Он уточнил, что принял такое решение, потому что якобы КНР «согласилась не поставлять вооружение Ирану».
«Президент Си меня крепко-накрепко обнимет, когда я туда приеду через несколько недель. Мы мудро и очень хорошо работаем вместе. Разве это не лучше военных действий?!» — цитирует слова Дональда Трампа в Truth Social ТАСС.
Причины заявления Трампа
Трамп мог снять блокаду, опасаясь роста напряженности между США и Китаем накануне своего визита в КНР, который намечен на
«Угрозы США перехватить, изменить курс или захватить суда, нарушающие блокаду, чреваты конфронтацией с Китаем», — уточнило агентство.
Еще одной причиной отказа от блокады Ормуза со стороны США может быть отказ Ирана от переговоров. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Джаафари в беседе с «РИА Новости» заявил, что перекрытие морского коридора американцами может привести к срыву режима прекращения огня. Он уточнил, что блокада США расценивается Тегераном как нарушение норм международного права.
Эдвард Фишман, ранее возглавлявший в Госдепартаменте направление по санкциям в отношении России и Европы, комментируя снятие блокады в Ормузе Дональдом Трампом для CBS News, назвал поступок главы Белого дома «сбивающим с толку».
«Сейчас преждевременно говорить, что Соединенные Штаты открыли Ормузский пролив. Пролив закрыт, и это нужно четко понимать», — цитирует Фишмана «Лента.ру».
Он уточнил, что для открытия морского коридора требуется, чтобы блокаду снял Тегеран, либо для этого Пентагону придется применить военную силу.
Политолог-американист Малек Дудаков указывает одной из причин «метаний» Трампа рост цен на топливо в США — стоимость бензина по-прежнему стоит выше 4 долларов за галлон, а дизеля — 5,6 долларов. По прогнозу эксперта, если к маю Ормуз останется перекрытым с обеих сторон, то цены на топливо подпрыгнут еще на 20−30%, что способно привести к коллапсу летом, когда в США будет проходить чемпионат мира по футболу.
«Сохраняется постоянная угроза и для американских эсминцев “Арли Бёрк”, каждый из которых стоит по три миллиарда долларов. Ими и пытаются нынче блокировать Ормуз», — пишет Дудаков в Telegram.
Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин в разговоре с «Ведомостями» обратил внимание, что «блокировка» американцами Ормузского пролива проводится на расстоянии — корабли США не подходят к проливу ближе Аравийского моря. Причина — риск ударов иранских береговых ракетных комплексов и дронов. Эксперт отметил, что США пока в состоянии перехватывать крупные суда в открытом море — там они останавливают их и заставляют разворачиваться. Он добавил, что пока и Иран, и США осторожничают в преддверии очередного этапа переговоров.
«Но блокада сама по себе — акт войны, всё потенциально может очень быстро эскалировать», — резюмировал Лямин.