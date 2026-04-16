Росавиация разрешила рейсы в Израиль с ограничениями по времени

Росавиация разрешила российским авиакомпаниям возобновить рейсы в Израиль с 16 апреля, но с ограничениями по времени вылета, сообщили в пресс-службе регулятора.
Согласно сообщению, в период с 16 апреля по 15 мая вылеты из аэропортов России в Израиль возможны с 7:00 до 1:00 мск, в ночные часы (с 1:00 до 7:00) они запрещены. Решения о полетах авиакомпании должны принимать на основе собственной оценки рисков с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Как отметили в Росавиации, в эти же даты воздушное пространство Ирана для полетов российских авиакомпаний будет закрыто.
При выполнении рейсов в страны Персидского залива перевозчикам рекомендовано выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран. Рекомендации приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ и обратно продлены до последующего уведомления.
Росавиация ввела ограничения на полеты в Израиль, Иран и через их воздушное пространство в конце февраля 2026 года. Российские авиакомпании заранее проработали обходные маршруты в страны Персидского залива для безопасного выполнения рейсов, сообщил тогда Минтранс, предупредив, что полетное время вырастет.
В период со 2 по 11 марта российские и иностранные авиакомпании перевезли около 59 тыс. россиян из стран Ближнего Востока на 284 рейсах.
