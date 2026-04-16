Число пострадавших при атаке дронов в Туапсе увеличилось до семи

Семь человек получили ранения в результате атаки беспилотников в Туапсе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Источник: РБК

Семь человек получили ранения в результате атаки беспилотников в Туапсе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Ранее была информации о двух пострадавших.

За медицинской помощью обратились мужчина ребенок и три женщины. Одну из них, по словам Кондратьева, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

«Остальным помогли на месте — без госпитализации», — отметил глава региона.

В ночь на 16 апреля регион подвергся массовой атаке дронов. Погибли два человека — 14-летняя девочка и девушка. Кондратьев уточнил, что личность второй погибшей устанавливают.

В Туапсинском округе ввели режим чрезвычайной ситуации. В результате падения обломков беспилотников были повреждены 24 частных и шесть многоквартирных домов, два учебных учреждения и музыкальная школа. На месте работает комиссия по оценке ущерба.

Ранее глава округа Сергей Бойко сообщил, что в школах отменили занятия, а в детских садах организовали дежурные группы.

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 207 дронов ВСУ над семью регионами России, в том числе в небе над Краснодраским краем и над акваториями Черного и Азовского морей.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше