Обломки дрона повредили гражданское судно в порту Новороссийска

Обломки дрона попали в гражданское судно в порту Новороссийска, произошло возгорание, сообщил в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Источник: РБК

Пожар уже потушили. Пострадал один человек, его доставили в городскую больницу.

В ночь на 16 апреля Краснодарский край был атакован дронами. Атака затронула Туапсе, Сочи и другие прибрежные города.

В Туапсинском округе ввели режим ЧС. Там обломки дронов повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. Обломки также упали на территории предприятий у морского порта.

В Сочи из-за падения обломков оказались повреждены два частных дома в Лазаревском районе и многоквартирный дом в Центральном — в них выбило стекла. Также было частично повреждено ограждение и оконные блоки в детском саду в Дагомысе.

В результате атаки на Туапсе, согласно последним данным, пострадали семь человек, еще двое погибли. По уточненным данным, это ребенок — 14 летняя девочка, и взрослая девушка, ее личность устанавливают. Ранее сообщалось о гибели двух детей.

Материал дополняется.

