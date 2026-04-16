Обломки дрона повредили гражданское судно в порту Новороссийска

Обломки дрона попали в гражданское судно в порту Новороссийска, произошло возгорание, сообщил в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Пожар уже потушили. Пострадал один человек, его доставили в городскую больницу.
В ночь на 16 апреля Краснодарский край был атакован дронами. Атака затронула Туапсе, Сочи и другие прибрежные города.
В Туапсинском округе ввели режим ЧС. Там обломки дронов повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. Обломки также упали на территории предприятий у морского порта.
В Сочи из-за падения обломков оказались повреждены два частных дома в Лазаревском районе и многоквартирный дом в Центральном — в них выбило стекла. Также было частично повреждено ограждение и оконные блоки в детском саду в Дагомысе.
В результате атаки на Туапсе, согласно последним данным, пострадали семь человек, еще двое погибли. По уточненным данным, это ребенок — 14 летняя девочка, и взрослая девушка, ее личность устанавливают. Ранее сообщалось о гибели двух детей.
