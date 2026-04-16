Шведский самолет ведет разведку вдоль границы России и Финляндии

Самолет вылетел около 7.56 мск с базы Мальмен в Швеции, пролетел вдоль границы с РФ и развернулся около Норвегии. Ранее он уже выполнял подобные полеты у российской границы.
В конце марта ВСУ активизировали удары БПЛА по Ленинградской области. Российская ПВО уничтожила десятки аппаратов, однако повреждения получил порт в Усть-Луге.
В сентябре 2025 году Владимир Зеленский заявил о намерении нанести новые удары по порту. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это признанием с организации терактов.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.