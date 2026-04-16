Молодых профессионалов ждут на производстве

В ходе заседания комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике депутаты рассмотрели отчет об исполнении госпрограммы развития среднего профессионального образования.
С докладом перед собравшимися выступил исполняющий обязанности министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов. По его информации, за 2025 год достигнуты плановые показатели в рамках государственной программы и входящих в нее структурных элементов. «По семи показателям выполнение сто процентов, по трем — перевыполнение, — констатировал Юрий Савостьянов. — Перевыполнен показатель “Количество учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в профессиональных образовательных организациях по программам профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности”. Причиной отклонения стало то, что в связи с разъяснениями и требованиями Министерства просвещения РФ все дети, которые не получили аттестат, должны быть устроены. Запланировать точную цифру не представляется возможным. Дети, которые вышли из средних общеобразовательных учреждений, но не получили аттестат, были максимально приняты в образовательные учреждения среднего профессионального обучения, таких в 2025 году оказалось 1305 человек».
Практически в два раза перевыполнен показатель «Доля обучающихся 6−11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации». И.о. министра отметил, что перевыполнение показателя зависит от активности работодателей.
Показатель «Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня» перевыполнен на 9,22%. «У нас есть задача, чтобы все учащиеся сдавали демэкзамен, и сейчас для этого создаются условия», — заверил Юрий Савостьянов.
Заместитель председателя комитета Заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Елена Спасских подняла вопрос о практике перевыполнения показателя количества учащихся в учреждениях профобразования: «Учеников, не сдавших выпускные экзамены, школа направляет в средние профессиональные учебные заведения? Каков их путь? Их прикрепляют к какой-то группе или создается отдельная? Какова продолжительность обучения? После него ученик возвращается в школу для сдачи аттестационного экзамена?».
Как проинформировал и.о. министра, существует перечень образовательных организаций, которые работают с учащимися, не прошедшими аттестацию или не сдавшими единый государственный экзамен: «Это большинство колледжей, которые имеют возможность подготовки по нескольким направлениям агротехнического и политехнического направлений. Школа не направляет, но доводит информацию, что есть такая возможность. Можно на сайте посмотреть перечень организаций, которые оказывают данную услугу, соответственно, необходимо обратиться в образовательное учреждение, написать заявление, и дальше начинается процесс обучения по полной программе профессионального образования. Ребенок также имеет возможность дополнительно пересдать аттестационный экзамен самостоятельно».
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области — председатель комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Вениамин Пак обратил внимание на то, что количество обучающихся увеличилось на 60%, а финансирование осталось на прежнем уровне.
«Календарный год от образовательного отличается, и зачисление детей идет вплоть до ноября, поэтому оперативно скорректировать финансирование не представляется возможным, — подчеркнул Юрий Савостьянов. — Цифра обучающихся плавающая. Соответственно, при планировании на следующий год цифра будет скорректирована».
Также Вениамина Пака интересовало снижение процента выпускников, которые после окончания обучения идут работать по специальности: «С чем это связано? С нежеланием? Нет рабочих мест или не нужны специалисты?».
Как пояснил Юрий Савостьянов, причин снижения показателя множество: «Юноши идут в армию. Студенты пишут, заявления, отправляются служить по контракту. Девушки уходят в отпуск по уходу за ребенком и тоже выпадают из этого списка. Этот показатель находится всегда примерно на одном уровне. Показатели устройства выпускников на работу по профессии достаточно высокие. По многим специальностям работодатели у нас стоят в очередь, многие студенты профессиональных училищ на последних курсах уже работают на предприятиях».
В результате рассмотрения комитет решил отчет об исполнении «Региональной программы развития среднего профессионального образования Новосибирской области» за 2025 год принять к сведению.
