Молодых профессионалов ждут на производстве

С докладом перед собравшимися выступил исполняющий обязанности министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов. По его информации, за 2025 год достигнуты плановые показатели в рамках государственной программы и входящих в нее структурных элементов. «По семи показателям выполнение сто процентов, по трем — перевыполнение, — констатировал Юрий Савостьянов. — Перевыполнен показатель “Количество учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в профессиональных образовательных организациях по программам профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности”. Причиной отклонения стало то, что в связи с разъяснениями и требованиями Министерства просвещения РФ все дети, которые не получили аттестат, должны быть устроены. Запланировать точную цифру не представляется возможным. Дети, которые вышли из средних общеобразовательных учреждений, но не получили аттестат, были максимально приняты в образовательные учреждения среднего профессионального обучения, таких в 2025 году оказалось 1305 человек».