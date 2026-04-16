Омские депутаты ищут решение для пробок на Комсомольском мосту

На заседании комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Омского горсовета депутаты обсудили, как будет двигаться транспорт во время ремонта Комсомольского моста. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
Как выяснилось, проект организации движения пока не готов. Депутаты договорились с администрацией города о проведении рабочей встречи, чтобы высказать свои предложения при подготовке технического задания для проектировщиков. По словам председателя комитета Дмитрия Лицкевича, речь идёт как о частных автомобилях, так и о маршрутах общественного транспорта. Разработкой модели движения после всех обсуждений займутся специалисты СибАДИ.
