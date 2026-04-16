Около 130 призывников отправились на военную службу из Иркутской области

IrkutskMedia, 16 апреля. Первые команды призывников отправились со сборного пункта Иркутской области к местам службы 16 апреля. От имени главы региона Игоря Кобзева новобранцев поприветствовал начальник управления губернатора и правительства области по правоохранительной и оборонной работе Алексей Калуга.
«Защита Отечества — не просто долг и обязанность гражданина России. Это возможность проявить свои лучшие качества, показать готовность отстаивать суверенитет страны, обеспечивать безопасность ее жителей, своих родных и близких. Это дело настоящих мужчин — мужественных, отважных и любящих свою Родину», — сказал Алексей Калуга.
Напутственные слова призывникам также адресовали военный комиссар Иркутской области Андрей Буданов, глава Шелехова Алексей Тенигин, председатель региональной общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья» Тамара Бабкина и другие.
Всего отправлено около 130 человек из Иркутска, Ангарска, Братска, Саянска, Черемхова, Зимы, Усолья-Сибирского, Слюдянского, Аларского, Заларинского, Усольского, Шелеховского, Эхирит-Булагатского, Братского, Черемховского районов. Призывники будут служить в сухопутных, воздушно-десантных и железнодорожных войсках, а также в Воздушно-космических силах.
Согласно изменениям федерального законодательства, призывная кампания 2026 года началась 1 января и продлится весь год. При этом периоды отправки в войска остались прежними: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Всего в ходе весеннего призыва из Иркутской области планируется направить на военную службу более 2,5 тысячи человек.
Напомним, что с 1 января 40 призывников из Иркутской области изъявили желание подписать контракт на прохождение воинской службы вместо службы по призыву. Об этом рассказал военный комиссар региона полковник Андрей Буданов.