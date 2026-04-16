WSJ узнала о переговорах Пентагона с автоконцернами о производстве оружия

Высокопоставленные представители Пентагона ведут переговоры с автоконцернами о производстве вооружений, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации собеседников издания, администрация президента Дональда Трампа хочет, чтобы они, а также другие американские промышленные предприятия активнее участвовали в производстве для нужд обороны.
Переговоры, в частности, прошли с главами General Motors и Ford Motor, а также представителями производителя авиационных двигателей GE Aerospace и специализированных автомобилей Oshkosh.
По словам собеседников издания, речь идет о предварительных переговорах. Чиновники Пентагона, которые участвовали в обсуждениях, отмечали, что производственные компании могут понадобиться для поддержки оборонных подрядчиков. Они также интересовались, могут ли те быстро переключиться на выполнение оборонных заказов. Наращивание производства вооружений было представлено как вопрос национальной безопасности.
Представитель военного ведомства сказал WSJ, что Пентагон привержен идее быстрого расширения оборонной промышленной базы «за счет использования всех доступных коммерческих решений и технологий, чтобы обеспечить военнослужащим решающее преимущество».
WSJ пишет, что эти усилия — последние шаги администрации Трампа для перевода военного производства на то, что глава Пентагона ранее назвал «режимом военного времени». При этом, по данным газеты, переговоры начались еще до войны в Иране. Истощение боеприпасов США в ходе военного конфликта дополнительно свидетельствует, что армии требуется больше коммерческих партнеров для быстрого наращивания поставок, отмечает издание.
Авторы материала напомнили, что у перепрофилирования внутреннего производства в США под военные нужды уже был исторический прецедент. Такая практика применялась в годы Второй мировой войны. Кроме того, администрация Трампа обращалась к автопроизводителям в самом начале пандемии COVID-19. Тогда они начинали выпускать десятки тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.
Financial Times со ссылкой на источники в середине марта писала, что в ходе боевых действий в Иране США израсходовали запасы критически важных боеприпасов, которые накапливались в течение нескольких лет. В первую очередь речь идет о снижении запасов ракет Tomahawk.
В начале января Дональд Трамп говорил, что военный бюджет Штатов на 2027 год должен составить $1,5 трлн. По словам американского лидера, это позволит создать «армию мечты».
Оставайтесь на связи с РБК в Max.