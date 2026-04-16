Мэр Омска Шелест подал документы на предварительное голосование в Госдуму

Предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов в Госдуму и омское Заксобрание пройдет с 25 по 31 мая 2026 года.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В четверг, 16 апреля 2026 года, мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в соответствии с существующим законодательством он подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» для выборов в Госдуму.

«За время работы в энергетике, омском подразделении “Росводоканала”, на посту мэра города Омска накоплен достаточно большой опыт, который может пригодиться для законотворческой деятельности в нижней палате Федерального собрания. Если омичи поддержат мое избрание, буду делать все от меня зависящее для дальнейших позитивных перемен в жизни нашего города и страны в целом.

Уверен, наша сплоченная единая команда во главе с губернатором Виталием Павловичем Хоценко взяла правильный вектор на усиление позиций Омского региона в главном законотворческом органе страны", — заявил Сергей Шелест.

Напомним, ранее на праймериз в Госдуму зарегистрировался спикер Омского горсовета Владимир Корбут. В свою очередь, депутат Госдумы Оксана Фадина подала документы на участие в предварительном голосовании в Законодательное Собрание Омской области.

Документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» принимаются оргкомитетом до 30 апреля 2026 года. Само голосование пройдет с 25 по 31 мая 2026 года.

