Кобзев призвал крупный бизнес пойти навстречу Приангарью на фоне сильного дефицита бюджета

IrkutskMedia, 16 апреля. Сегодня на 37-й сессии Законодательного собрания Иркутской области губернатор региона Игорь Кобзев выступил с ежегодным посланием о текущем положении дел в регионе и планах работы на 2026 год. Глава Приангарья напомнил крупному бизнесу о том, что регион годами предоставлял налоговые преференции и поддерживал инвестпроекты.
— Сегодня, когда непростая ситуация затрагивает всех нас, мы рассчитываем на «солидарный подход», — отметил Игорь Кобзев.
Кроме того, глава региона предостерег компании, которые нацелены на использование агрессивных схем оптимизации", что они не будут получать поддержку от Иркутской области. Игорь Кобзев также отметил, что область сохраняет комплекс ранее принятых налоговых льгот не смотря на тяжелые экономические условия.
— В сегодняшних условиях налоговая и социальная ответственность бизнеса — это главный критерий нашего взаимодействия. Мы открыты для поддержки проектов. Важно, чтобы подход компаний к своим обязательствам был ответственным. Те, кто в текущих условиях делает ставку на агрессивные схемы налоговой оптимизации, поддержки от нас не получат, — сказал Игорь Кобзев в своём выступлении.
Ранее агентство сообщало, что Иркутская область столкнулась с жесточайшим бюджетным провалом: собственные доходы за 2025 год оказались на 25 млрд рублей ниже плана. В ежегодном послании сегодня, 16 апреля, губернатор Приангарья Игорь Кобзев не только признал проблему, но и предложил пошаговую стратегию выхода. Рецепт — жёсткая экономия, давление на крупный бизнес и ставка на новые отрасли.