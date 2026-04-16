«Единая Россия» подвела итоги работы в сфере кадровой политики Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Рабочая площадка «Кадры для экономики края» прошла в рамках подготовки к партийному региональному форуму «Есть результат!».
Председатель комитета по экономике и налоговой политике краевого парламента, региональный координатор партийных проектов «Выбирай Своё», «Предпринимательство» Егор Васильев, депутаты различного уровня, руководители муниципальных образований, представители министерства экономики и регионального развития Красноярского края, министерства образования, Агентства труда и занятости Красноярского края, сельхозтоваропроизводители посетили Шушенский сельскохозяйственный колледж.
Здесь готовят кадры по современным стандартам. За последние годы по народной программе партии значительно обновилась материально-техническая база. Экскурсию по учебному заведению для гостей площадки провел директор Александр Забоев. Гости мероприятия осмотрели конференц-зал, учебные классы, лаборатории с новейшим оборудованием — сельскохозяйственной техникой, удобрениями и семенами, а также полностью обновленное общежитие.
Как рассказал Александр Забоев, сегодня ребята обучаются по 23 образовательным программам. С 2023 года колледж участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» и входит в сельскохозяйственный кластер края.
«Сегодня наш колледж, в своей образовательной деятельности, использует лучшее из проверенных временем методик обучения, объединяя их с преимуществами современных цифровых технологий. В рамках очной формы обучения ведётся преподавание по 12 направлениям среднего профобразования. Сроки обучения, в зависимости от специальностей, — от одного года и десяти месяцев до почти четырёх лет», — отмечает директор колледжа.
По завершении экскурсии состоялся рабочий круглый стол, где участники обсудили кадровую политику и злободневные вопросы трудоустройства жителей Красноярского края, подготовку кадров для краевых организаций и предприятий, связку работодателей с учебными заведениями среднего и высшего образования.
Региональный координатор проектов партии «Выбирай свое» и «Предпринимательство» Егор Васильев отметил, что динамично изменяющиеся запросы рынка диктуют новые задачи: «Нам предстоит создать умную систему управления рынком труда. Службы занятости будут работать на опережение: заранее прогнозировать, какие специалисты нужны краю, и подстраивать под это бюджетные места в вузах и колледжах, а также программы переобучения. Это потребует большой ответственности от глав округов и самих работодателей. Только “Единая Россия”, как ведущая политическая сила страны, может реализовать такие изменения. И мы обязательно сделаем это частью нашей новой народной программы».
Опыт края в реализации кадровой политики оценили на заседании комиссии Государственного Совета РФ: «У нас сформирована крепкая система взаимодействия бизнеса, образования и работодателя — это результат кропотливой работы», — отметил губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Котюков.
Отметим, отчётный форум «Есть результат» партия «Единая Россия» проводит вместе с правительством РФ по всей стране.
В Красноярском крае на 11 площадках в разных территориях подводят итоги пятилетней работы народной программы партии в здравоохранении, образовании, культуре, спорте, сельском хозяйстве, благоустройстве, ЖКХ. В её основу легло 40 тысяч предложений от жителей края. За прошедшее время в регионе было построено, отремонтировано, благоустроено более 2600 объектов. И сейчас партийные десанты ведут инспекцию и анализ проделанной работы по всем направлениям.
Выездная работа завершится региональным форумом, который пройдёт 29 апреля. По итогам обсуждения будут выработаны предложения в народную программу партии «Единая Россия» на следующие пять лет.