В Красноярском крае будут бронировать рабочие места для участников СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На сессии Законодательного Собрания Красноярского края в первом чтении принят законопроект «О квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции в Красноярском крае».
Инициатором нового закона выступил прокурор края Роман Тютюник. По его словам, около 20% демобилизованных нуждаются в помощи при трудоустройстве. Они сталкиваются с трудностями из-за проблем со здоровьем и изменившихся условий труда.
Работодатели с численностью сотрудников более 100 человека будут обязаны 1% мест оставлять для участников СВО.
Председатель Заксобрания края Алексей Додатко отметил, что на текущей сессии во втором чтении будет рассмотрен законопроект о предоставлении работодателям субсидий из краевого бюджета при трудоустройстве граждан, испытывающих сложности с поиском работы, в том числе участников СВО.
«Параллельно в первом чтении принят и на текущем заседании будет рассмотрен во втором чтении краевой закон, предусматривающий субсидирование части ставок для работодателей, принимающих на работу по установленной квоте. Таким образом, мы формируем комплекс мер: с одной стороны — гарантии для участников СВО, с другой — экономические стимулы для бизнеса, участвующего в этой важной социальной задаче. Вопросы контроля и ответственности за соблюдение квот также находятся в проработке: наряду с мерами поддержки изучаются возможные инструменты административного воздействия», — рассказал Алексей Додатко.