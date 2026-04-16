Американист рассказал, почему Трамп вновь вспомнил Кубу

Трамп не оставит тему Кубы, и до выборов в Конгресс он будет активно ее педалировать. Об этом в интервью Новостям Mail рассказал политолог Малек Дудаков.

Авторы и эксперты
Малек Дудаков
Политолог-американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В преддверии выборов Трамп продолжает работу с кубинским электоратом, проживающим во Флориде, комментирует эксперт.

Для Трампа есть шкурный интерес — это повышение явки среди кубинского электората, который массово проживает в штате Флорида. Это люди, настроенные очень ястребино в отношении своей исторической родины. Чем более жесткую позицию в отношении Кубы занимает Трамп, тем лучше это воспринимается кубинской диаспорой в США. Выборы пройдут, демократы, скорее всего, победят, республиканцы проиграют. У Трампа обострится внутриполитическое противостояние, ему уже будет не до Кубы.

Малек Дудаков
политолог

Эксперт обращает внимание, что в настоящее время американский президент больше сосредоточен на ближневосточном конфликте, из которого отчаянно ищет выход.

Проблема в том, что сейчас у Трампа возможности ограничены. Он отправил огромное количество военных кораблей из Карибского бассейна на Ближний Восток, поэтому для того, чтобы устраивать какую-то военную эскалацию в отношении Кубы, придется их возвращать обратно в Карибское море. Это займет много времени. Также не стоит забывать, что на Кубе уже прошел пик экономического и топливного кризиса, он пришелся на март. Сейчас ситуация постепенно налаживается.

Малек Дудаков
политолог

По мнению Дудакова, Куба важна для Трампа с точки зрения символизма. Эксперт напоминает, что уже 60 лет американцы пытаются устроить на острове смену режима.

Куба — это незакрытый гештальт Соединенных Штатов с конца 50-х годов. Если на острове произойдет смена режима и к власти придут проамериканские силы, то Трамп представит это грандиозной победой, которой не удалось добиться ни Кеннеди, ни Рейгану, ни Бушу, ни Обаме.

Малек Дудаков
политолог

Однако проблема Трампа заключается в том, что пока никакого раскола элит на Кубе не случилось. Американский лидер не теряет надежду, что на Кубе произойдет смена режима без прямого участия Соединенных Штатов. Но вероятность такого сценария не очень высока, резюмирует Дудаков.

Ранее сообщалось, что в США готовят различные сценарии в отношении Кубы. Как сообщили в министерстве войны, американские военные готовы выполнять любые приказы президента США Дональда Трампа на этот счет.

Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше