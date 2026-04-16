Politico сообщила о тревоге ЕС из-за позиции кандидата на выборах в Болгарии

Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с возможной победой на парламентских выборах в Болгарии бывшего президента Румена Радева, который придерживается пророссийской позиции по Украине. Об этом 16 апреля сообщила газета Politico.

Источник: Reuters

«Радев уже давно занимает позицию, близкую к линии Кремля в отношении Украины, и неоднократно давал понять, что хотел бы возобновить импорт российской нефти», — говорится в публикации.

Политическая повестка Радева, по оценке издания, остается весьма туманной, что дает основания для настороженности. Он обещает в случае победы побороть «всепроникающее мафиозное государство». Выборы запланированы на 19 апреля.

Румен Радев занимал пост президента Болгарии с 2017 по 2026 год. Он подал в отставку 19 января, чтобы принять участие в досрочных парламентских выборах, которые стали неизбежны после того, как партии не смогли сформировать новое правительство.

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков в декабре 2025 года объявил об отставке правительства. По словам Желязкова, граждане страны выступили за отставку правительства. Подобные действия, как утверждается, должны поддерживаться.