В Дагомысе в результате атаки БПЛА был поврежден детский сад

В поселке городского типа Дагомыс, входящем в состав городского округа Сочи, в результате атаки БПЛА повреждения получил детский сад. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, были повреждены ограждение и окна. Территория оцеплена, детей принимают в другом корпусе детского сада, сообщил губернатор.
Он также заявил, что в Сочи получили повреждения три дома — два частных и один многоквартирный, а в Новороссийске обломки беспилотника поразили судно, из-за чего произошло возгорание и пострадал один человек, который был доставлен в новороссийскую больницу.
Кондратьев также уточнил, что в Туапсе в результате атаки БПЛА погибли два человека, один из которых несовершеннолетний. Общее число пострадавших в городе увеличилось до семи человек.
По словам главы Туапсинского муниципального округа Сергея Бойко, в городе были отменены занятия в школах и других образовательных учреждениях, а в детских садах сформированы дежурные группы.
По заявлениям Минобороны, за ночь силы ПВО сбили над российскими регионами 207 беспилотников.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.