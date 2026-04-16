Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагомысе в результате атаки БПЛА был поврежден детский сад

В поселке городского типа Дагомыс, входящем в состав городского округа Сочи, в результате атаки БПЛА повреждения получил детский сад.

Источник: РБК

В поселке городского типа Дагомыс, входящем в состав городского округа Сочи, в результате атаки БПЛА повреждения получил детский сад. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, были повреждены ограждение и окна. Территория оцеплена, детей принимают в другом корпусе детского сада, сообщил губернатор.

Он также заявил, что в Сочи получили повреждения три дома — два частных и один многоквартирный, а в Новороссийске обломки беспилотника поразили судно, из-за чего произошло возгорание и пострадал один человек, который был доставлен в новороссийскую больницу.

Кондратьев также уточнил, что в Туапсе в результате атаки БПЛА погибли два человека, один из которых несовершеннолетний. Общее число пострадавших в городе увеличилось до семи человек.

По словам главы Туапсинского муниципального округа Сергея Бойко, в городе были отменены занятия в школах и других образовательных учреждениях, а в детских садах сформированы дежурные группы.

По заявлениям Минобороны, за ночь силы ПВО сбили над российскими регионами 207 беспилотников.

