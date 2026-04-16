Уполномоченный по правам человека представил в Заксобрании края доклад о ситуации в 2025 году

Отдельный блок доклада касается проблем конвоирования. Несмотря на резкое снижение числа жалоб — с 42 в 2020 году до 2 в 2024-м — системные недостатки сохраняются. Главная проблема — отсутствие единых нормативов. До недавнего времени конвойные помещения судов даже не относились к местам принудительного содержания. Закон, призванный урегулировать эту сферу, был принят лишь в июле 2025 года и вступит в силу с 1 августа 2026 года.