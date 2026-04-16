Уполномоченный по правам человека представил в Заксобрании края доклад о ситуации в 2025 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уполномоченный по правам человека на заседании сессии Законодательного Собрания Красноярского края представил ежегодный доклад о ситуации в регионе.
В 2025 году в адрес омбудсмена поступило 2107 обращений, что на 8,3% больше, чем годом ранее. Основной прирост обеспечили жители Красноярска — плюс 133 обращения.
Значительная часть доклада посвящена защите прав участников СВО и членов их семей. Количество таких обращений выросло на 22,7%. Почти половина из них (43,9%) касается установления местонахождения военнослужащих или вопросов освобождения из плена. На втором месте — обращения по мерам государственной поддержки (12,9%).
Одной из наиболее острых тем названа ситуация с психиатрической помощью в крае. Уполномоченный лично проинспектировал несколько филиалов краевого психоневрологического диспансера.
Серьезной проблемой остается кадровый дефицит: нехватка врачей-психиатров в отдельных филиалах достигает 70% в период отпусков, при этом средний возраст сотрудников превышает 50 лет.
Отдельный блок доклада касается проблем конвоирования. Несмотря на резкое снижение числа жалоб — с 42 в 2020 году до 2 в 2024-м — системные недостатки сохраняются. Главная проблема — отсутствие единых нормативов. До недавнего времени конвойные помещения судов даже не относились к местам принудительного содержания. Закон, призванный урегулировать эту сферу, был принят лишь в июле 2025 года и вступит в силу с 1 августа 2026 года.
По мнению омбудсмена, первоочередной задачей является разработка единого нормативного документа, который бы регулировал процесс конвоирования для всех задействованных ведомств — МВД, ФСИН и Минобороны. Кроме того, предлагается законодательно закрепить за ФСИН обязанность по транспортировке лиц, находящихся на принудительном лечении.
«На заседании остро прозвучал вопрос о модернизации учреждений здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь. Ситуация в этой сфере действительно требует внимания: есть недофинансирование, материально-техническая база существенно отстает. При этом Уполномоченный дал высокую оценку работе министерства социальной политики — это свидетельствует о том, что предложения, ранее направленные в адрес правительства края, реализуются. На 2026−2027 годы предусмотрено 2,3 млрд рублей на укрепление материальной базы социального обслуживания: будут построены новые учреждения, модернизировано оборудование», — отметил председатель комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан Владимир Чащин.