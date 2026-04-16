В Госдуме отреагировали на учения США против ядерного оружия РФ

Если США и их союзники проводят учения по противодействию российскому ядерному оружию в космосе, то воспринимают Россию как угрозу и серьезного противника. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, ранее стало известно о военных учениях Apollo Insight, которые проводили США с привлечением войск союзников. Участники тренировались совместно действовать в случае использования Россией ядерного оружия в космосе. По легенде учений, в космосе произошел ядерный взрыв, который вывел из строя спутники.

«Боятся, значит, уважают. Наша страна все сделает для защиты своих рубежей и обеспечения безопасности своих граждан», — сказал собеседник «Ленты.ру», комментируя учения американцев.

По мнению Андрея Колесника, Запад должен анализировать ситуацию в мире и принимать во внимание оборонные возможности стран, которых он рассматривает в качестве своих противников. Депутат считает, что США понимают последствия агрессии в отношении России, в случае которой она окажется в критической ситуации и будет отвечать всеми возможными способами.

Ранее глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг на слушаниях в Конгрессе заявил, что Пентагон опасается размещения ядерного оружия в космосе. Некоторые американские политики считают, что такие планы имеются у России.

