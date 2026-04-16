В Госдуме отреагировали на учения США против ядерного оружия РФ

Напомним, ранее стало известно о военных учениях Apollo Insight, которые проводили США с привлечением войск союзников. Участники тренировались совместно действовать в случае использования Россией ядерного оружия в космосе. По легенде учений, в космосе произошел ядерный взрыв, который вывел из строя спутники.
«Боятся, значит, уважают. Наша страна все сделает для защиты своих рубежей и обеспечения безопасности своих граждан», — сказал собеседник «Ленты.ру», комментируя учения американцев.
По мнению Андрея Колесника, Запад должен анализировать ситуацию в мире и принимать во внимание оборонные возможности стран, которых он рассматривает в качестве своих противников. Депутат считает, что США понимают последствия агрессии в отношении России, в случае которой она окажется в критической ситуации и будет отвечать всеми возможными способами.