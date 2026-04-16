«Рвут все связи быстро и громко»: политолог о выходе Молдавии из СНГ

Решение Молдавии выйти из СНГ стало демонстрацией приверженности европейским ценностям и окончательного разрыва с Россией. Об этом в беседе с Новостями Mail рассказал доцент Финансового университета Иван Пятибратов.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Shutterstock

Накануне МИД Молдавии назвал сроки выхода страны из СНГ. Республика перестанет быть частью содружества 8 апреля 2027 года.

По мнению Пятибратова, сегодня власти Молдавии стараются максимально сократить свои контакты с Россией, и, наоборот, нарастить интенсивность связей с Европой. Решение о выходе страны из СНГ не было сиюминутным — заявления о необходимости покинуть Содружество Независимых Государств звучали на протяжении нескольких лет, отметил эксперт.

Молдавия уже давно взяла оголтелый курс на Европу. В стране поддерживается русофобская риторика, они рвут все связи настолько быстро и настолько громко, насколько могут.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Политолог подчеркнул, что выход Молдавии из СНГ является знаковым, говорящим событием, но в целом на деятельность содружества оно не влияет. Он пояснил, что в последние годы СНГ, как структура, в большей степени играет роль дополнительного пространства для политических, реже — экономических и культурных контактов между странами-членами.

Все действительно важные функции СНГ были переданы другим организациям, таким как ЕАЭС, ОДКБ.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с выходом Молдавии из СНГ.

Еще в 2023 году Кишинев инициировал выход из Межпарламентской Ассамблеи Содружества, а к началу 2024-го заявил об отказе от 119 из 282 действующих соглашений в рамках СНГ. В марте 2026 года молдавское правительство одобрило денонсацию Статута СНГ. Официальное завершение процедуры выхода Молдавии из Содружества состоится в апреле 2027 года.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
