«Рвут все связи быстро и громко»: политолог о выходе Молдавии из СНГ

Накануне МИД Молдавии назвал сроки выхода страны из СНГ. Республика перестанет быть частью содружества 8 апреля 2027 года.
По мнению Пятибратова, сегодня власти Молдавии стараются максимально сократить свои контакты с Россией, и, наоборот, нарастить интенсивность связей с Европой. Решение о выходе страны из СНГ не было сиюминутным — заявления о необходимости покинуть Содружество Независимых Государств звучали на протяжении нескольких лет, отметил эксперт.
Молдавия уже давно взяла оголтелый курс на Европу. В стране поддерживается русофобская риторика, они рвут все связи настолько быстро и настолько громко, насколько могут.
Политолог подчеркнул, что выход Молдавии из СНГ является знаковым, говорящим событием, но в целом на деятельность содружества оно не влияет. Он пояснил, что в последние годы СНГ, как структура, в большей степени играет роль дополнительного пространства для политических, реже — экономических и культурных контактов между странами-членами.
Все действительно важные функции СНГ были переданы другим организациям, таким как ЕАЭС, ОДКБ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с выходом Молдавии из СНГ.
Еще в 2023 году Кишинев инициировал выход из Межпарламентской Ассамблеи Содружества, а к началу 2024-го заявил об отказе от 119 из 282 действующих соглашений в рамках СНГ. В марте 2026 года молдавское правительство одобрило денонсацию Статута СНГ. Официальное завершение процедуры выхода Молдавии из Содружества состоится в апреле 2027 года.