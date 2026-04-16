Минобороны отчиталось о массированном ударе по объектам ОПК Украины

Удар был нанесен по объектам украинского ОПК, задействованным в производстве оружия, а также по объектам ТЭК Украины, используемым в интересах ВСУ. Ночью атаке дронов подверглись несколько регионов России, на Кубани есть погибшие.

Источник: РБК

Армия России нанесла массированный удар по объектам ОПК Украины, сообщило Минобороны в Mах в ежедневной сводке.

«В течение суток в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам оборонно-промышленного комплекса [Украины]», — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, для ответного удара использовались оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

Объекты украинского ОПК, по которым был нанесен удар, задействованы в производстве крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, добавили в Минобороны. Кроме того, российские силы ударили по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заключили в Минобороны.

В ночь на 16 апреля дронами были атакованы Белгородская, Смоленская, Курская, Брянская и Орловская области, а также Краснодарский край и Крым. Всего силы ПВО сбили за ночь 207 украинских беспилотников над российскими регионами.

Краснодарский край подвергся масштабной атаке: она затронула Туапсе, Сочи и другие прибрежные города. В результате, согласно последним данным, в Туапсе пострадали семь человек. Еще двое погибли — по уточненным данным, это 14-летняя девочка и взрослая девушка.

В городе отменили занятия в школах и других образовательных учреждениях, а в детсадах организовали дежурные группы. В Туапсинском округе ввели режим ЧС, власти сообщили о повреждениях частных и многоквартирных домов обломками дронов.

Ночью беспилотниками был атакован и Севастополь. Как сообщил его губернатор Михаил Развожаев, силы противовоздушной обороны и Черноморского флота уничтожили 19 дронов в небе над городом.

По данным городской спасательной службы, в Балаклавском районе в двух частных домах были повреждены окна. Развожаев уточнил, что пострадавших в результате атаки нет.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше