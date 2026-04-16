Bloomberg узнал о расследовании сделок с нефтью перед заявлениями Трампа

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) возглавила расследование подозрительных сделок с нефтью на платформах, принадлежащих CME Group Inc. и Intercontinental Exchange Inc., совершенных до того, как Трамп изменил свою позицию по Ирану, пишет Bloobmerg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным источников, комиссия расследует как минимум два случая, когда объемы торгов резко возрастали незадолго до важных объявлений. За данными сделками стоят 50 организаций, добавляет издание.
Bloomberg пишет, что резкий рост объемов торговли нефтью в последние недели вызвал опасения по поводу потенциального неправомерного использования непубличной информации, связанной с изменением позиции Трампа по поводу войны в Иране. Перебои в поставках нефти привели к резкому росту цен в начале конфликта. Помимо этого, обеспокоенность вызывали колебания цен в последующие недели на фоне информации о том, когда может возобновиться движение танкеров через Ормузский пролив.
В связи с усилением контроля за сделками два сенатора-демократа призвали CFTC изучить потенциальные нарушения. В прошлом месяце Белый дом опубликовал внутреннюю записку с предостережением сотрудников от торговли на основе конфиденциальной информации на финансовых рынках, передает агентство.
«Эти подозрительные сделки с нефтью выглядят как ужасающий пример инсайдерской манипуляции рынком», — сказала сенатор Элизабет Уоррен.
23 марта фьючерсы на нефть и акции на миллиарды долларов торговались за 15 минут до объявления Трампом переноса ударов по иранской инфраструктуре. Его сообщения привели к резкому падению цен на нефть и к резкому росту акций.
Аналогичная картина наблюдалась перед объявлением двухнедельного перемирия в ночь на 8 апреля. Активность на рынке возросла за несколько часов до заявления президента США.
