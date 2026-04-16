Второе место в России по экспорту агропродукции заняла Ростовская область. Об этом говорится на сайте правительства Ростовской области. В Ростове-на-Дону обсудили экспорт агропродукции в страны БРИКС. На круглом столе собрались более 100 учёных, экспертов и чиновников, которые заслушали 40 докладов о новых технологиях в сельском хозяйстве и перспективах мировых поставок.
Планы к 2030 году: нарастить несырьевой экспорт на ⅔ к уровню 2023-го, а поставки агропродукции — в 1,5 раза к показателям 2021-го.
Приоритет 2026 года — увеличить экспорт именно переработанной продукции в страны БРИКС.
Для поддержки этих целей в регионе проведут форум «Инновации в пищевой промышленности» с выставкой «Юг ПродТех-26» и закупочной сессией, где ждут участников из 20 регионов России и 12 стран.