В Иране пообещали ликвидировать всех агрессоров при наземной операции США

Ранее американский чиновник сообщил газете The Washington Post, что Пентагон до сих пор рассматривает вариант нанесения новых ударов по Ирану или проведения «наземных операций», если режим прекращения огня будет сорван.
«Это был приказ главнокомандующего армией Исламской Республики Иран: в случае наземного вторжения в страну необходимо действовать решительно. Он подчеркнул, что ни один из захватчиков не должен остаться в живых», — приводит его слова агентство IRNA.
США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. Власти исламской республики приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против Ирана. Вашингтон 7 апреля объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Тегераном. По данным Организации экстренной медицинской помощи Ирана, 3 375 иранцев погибли в результате американо-израильских ударов за 40 дней войны.
11 апреля США и Иран провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Как сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий.