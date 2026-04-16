Часть жителей Белгорода остались без света после атаки БПЛА

В результате атаки двух беспилотников в Белгороде загорелся объект энергетической инфраструктуры, часть жителей города и близлежащего поселка Дубовое остались без света, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Сегодня утром в результате атаки беспилотника на объект энергетической инфраструктуры произошло возгорание. Часть жителей [Белгорода] и поселка Дубовое Белгородского округа временно остаются без света и воды», — написал глава региона.
По словам Гладкова, аварийные службы проведут восстановительные работы после ликвидации пожара. Позднее он написал, что для подачи воды подключили дополнительные генераторы.
Всего за прошедшие сутки Белгородскую область атаковало более 120 беспилотников. Больше всего налетов произошло на населенные пункты Шебекинского округа — 41. 21 дрон удалось сбить. В хуторе Екатериновка Волоконовского округа в результате атаки БПЛА погибла женщина.
Ночью 16 апреля силы ПВО перехватили над российскими регионами 207 БЛПА, Их сбили в небе над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской и Орловской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
