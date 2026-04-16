В Татарстане задумались о смене часового пояса

Действительно, в Казани светает и темнеет раньше, чем в Москве. Разница примерно в 40 минут. А в восточных районах Татарстана этот разрыв еще ощутимей. Вот только нельзя сказать, что жители республики видят в этом проблему. Многие и не вовсе догадываются, что московское время для них не «родное» и они систематически «не досыпают» свои два часа. Хотя в общественно-политическом пространстве тема циркулирует. И время от времени кто-то да и предложит «перепоясаться» Казани. Тем более, что примеры есть. В 2016 году сразу десять регионов России сменили часовые пояса. Среди них оказалась и соседняя Татарстану Ульяновская область. А в 2018-м году жители Волгоградской области решили на референдуме прибавить себе часок.