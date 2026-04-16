Кремль оценил обращение Бони к Путину с критикой блокировок

Источник: РБК

Кремль ознакомился с обращением телеведущей Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину, она затронула много тем, по которым «уже ведется работа». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, мы видели [видео]. Оно достаточно популярное. Действительно, очень много просмотров. Обратило на себя внимание аудитории в соцсетях», — сказал Песков.

«Это весьма резонансные темы, но по ним ведется, справедливости ради, большая работа, задействовано большое количество людей, это все не оставлено без внимания», — добавил он.

Боня ранее опубликовала обращение в Instagram (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России). В нем телеведущая затронула пять пунктов, которые «наболели» и «очень важны на повестке дня». Обращение было опубликовано два дня назад, к середине дня 16 апреля оно собрало почти 1,2 млн лайков.

«Вам это ни один губернатор не скажет, объясню почему: потому что Вас боятся», — сказала Боня, обращаясь к президенту России.

Ролик длится около 19 минут. В нем Боня затрагивает темы наводнения в Дагестане (ее ведущая назвала «самой больной»), блокировок в интернете, ситуацию с разливом мазута у берегов Анапы и изъятия заболевшего скота в Новосибирской области.

Боня говорит, что подчиненные «врут» главе государства о происходящем в Анапе или «неправильно доносят информацию».

У побережья Анапы в середине апреля обнаружили новое пятно мазута. Службы города были переведены в режим повышенной готовности, власти и волонтеры занимаются очисткой пляжей. 15 декабря 2024 года в Керченском проливе после крушения двух танкеров произошел первый разлив нефтепродуктов, побережье Краснодарского края, в частности пляжи Анапы, оказалось загрязнено мазутом.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше