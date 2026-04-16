Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 16 апреля: главное

Кремль назвал исчерпывающим заявление МИД России об урегулировании с Азербайджаном.
Российские дипломаты внимательно отслеживают ситуацию с 11 россиянами, остающимися под стражей в Азербайджане.
Россияне пока остаются в бакинском СИЗО. Безусловно, наше дипломатическое ведомство очень внимательно отслеживает эту ситуацию в плане защиты интересов российских граждан.
В Кремле заранее предполагали, что США могут не продлить разрешение на закупку российской нефти.
РФ не первый год живет под незаконными санкциями и научилась минимизировать их последствия.
У членов экономического блока правительства есть много предложений с тем, чтобы активировать экономику и придать ей большую динамику развития экономики.
Совещания по экономическим вопросам с президентом, как правило, длятся несколько часов в закрытом режиме.
Сроки оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию пока не определены.
Пока глава государства не принял решение по срокам оглашения послания. Как только это будет сделано, мы вас проинформируем.
Кремль видел видеообращение блогера Виктории Бони.
Там затрагиваются многие темы, отдельно по которым — вы видели — на самом деле, ведется работа. То, что с большим интересом автор этого обращения отметила эти вопросы — да, действительно, это весьма резонансные темы. Но, справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания.
16 апреля Владимир Путин примет в Кремле главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.