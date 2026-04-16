Пашинян заявил, что мафия могла проникнуть в правительство и суды Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны борется с мафией, которая «пустила метастазы» во многих сферах, в том числе в правительствах и судах.

Источник: РБК

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны борется с мафией, которая «пустила метастазы» во многих сферах, в том числе в правительствах и судах. Его слова передает агентство «News.am» и агентство «Pastinfo.am».

Пашинян отметил, что особенность мафии заключается в том, что никогда не знаешь, где ее нет. «Мафия может оказаться в правительстве, парламенте, суде. Она может быть в прокуратуре, СК. На то она и мафия», — сказал Пашинян (цитата по «Pastinfo.am»).

«Мы уже должны идти хирургическим путем. Химиотерапия больше не дает желаемого эффекта», — отметил премьер-министр.

В январе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о стремлении страны стать полноправным членом Евросоюза. Выступая на форуме «Армения и мир: на пересечении рисков и возможностей», он назвал этот курс однозначным. Также политик подтвердил, что правительство работает над тем, чтобы привести страну в соответствие с европейскими стандартами.

В апреле президент России Владимир Путин встретился с Пашиняном и заявил, что Россия спокойно относится к стремлению Армении развивать отношения с Евросоюзом, но Ереван не может быть одновременно в таможенном союзе с ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше