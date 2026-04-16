Пашинян заявил, что мафия могла проникнуть в правительство и суды Армении

Пашинян отметил, что особенность мафии заключается в том, что никогда не знаешь, где ее нет. «Мафия может оказаться в правительстве, парламенте, суде. Она может быть в прокуратуре, СК. На то она и мафия», — сказал Пашинян (цитата по «Pastinfo.am»).