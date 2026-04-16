Bloomberg раскрыл, как Иран обходит блокаду Ормузского пролива

По меньшей мере два судна, находящиеся под санкциями США и связанные с Ираном, в четверг прошли через Ормузский пролив и вошли в Персидский залив, сообщает Bloomberg со ссылкой на систему отслеживания судов.
Издание предположило, что эти суда могли преодолеть объявленную Вашингтоном блокаду Ормузского пролива, использовав обходной маршрут через воды Объединенных Арабских Эмиратов. Bloomberg не исключает, что в схеме могли быть задействованы электронные помехи и практика отключения транспондеров, что затруднило обнаружение судов.
Географически Ормузский пролив — это единственный естественный водный путь, соединяющий открытый океан (Оманский залив) с Персидским заливом. Все суда, идущие со стороны ОАЭ или Омана, физически должны пройти через него.
Из данных системы отслеживания судов, на которые ссылается Bloomberg, следует, что газовоз G Summer вошел в Персидский залив, пройдя между иранскими островами Ларак и Кешм поздно вечером 15 апреля. Он не был загружен и передавал информацию, что принадлежит китайским владельцам и имеет китайский экипаж. В качестве пункта назначения был указан иракский порт Хор-эль-Зубайр. Судно находится под американскими санкциями, уточняет Bloomberg.
Другой танкер, Hong Lu, предназначенный для перевозки сырой нефти, как и G Summer, находится под рестрикциями США из-за предполагаемых связей с Ираном. Он прошел тем же маршрутом позднее. Сейчас он движется на запад вдоль иранского побережья, хотя в течение недолгого времени пунктом его назначения был назван иракский город Басра. Теперь же вместо этого сказано, что судно ожидает указаний, говорится в статье.
G Summer и Hong Lu прибыли к берегам Фуджейры в ОАЭ в начале этой недели, после чего 15 апреля двинулись на северо-восток через Оманский залив к иранскому побережью, а затем — в Ормузский пролив. Такой маршрут является необычно сложным, отмечает Bloomberg.
За несколько часов до этого балкер Rosalina прошел тем же маршрутом, указав, что следует в иранский порт с продовольствием. Еще один небольшой танкер-продуктовоз Nobler пересек пролив, следуя на восток в сторону Оманского залива, несколько часов спустя. Он вышел из Ормузского пролива к югу от острова Ларак, пунктом его назначения указан город Сухар в Омане. Суда Golbon и Kashan, которые, предположительно, связаны с Ираном, также покинули Персидский залив, двигаясь вдоль побережья Ирана к его границе с Пакистаном.
Ормузский пролив был заблокирован Ираном в связи с бомбардировками со стороны США и Израиля. В ночь на 8 апреля Иран и США объявили о прекращении огня на две недели. 11 апреля в Пакистане состоялись переговоры сторон, которые завершились неудачно.
После их провала президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива и преследовании судов, которые заплатили Ирану пошлину за проход. Пентагон затем отчитался о блокаде иранских портов. Центральное командование США (CENTCOM) утверждает, что за первые 48 часов блокады ни одно судно не прошло через Ормузский пролив.