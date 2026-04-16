Писториус обвинил Россию в несерьезном отношении к переговорам по Украине

Власти Германии считают, что Россия никогда не подходила конструктивно к мирным переговорам по Украине, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
«Так называемые российско-украинские мирные переговорысегодня приостановлены. Правда в том, что Россия никогда не участвовала в них всерьез», — сказал министр на заседании контактной группы по поставкам вооружений Украине в Берлине.
Таким образом глава немецкого оборонного ведомства обосновал необходимость поддерживать Киев, подчеркнув, что ее «нельзя упускать из виду», покуда «весь мир наблюдает» за развитием кризиса в Ормузском проливе и на Ближнем Востоке.
Писториус перечислил меры поддержки Украины со стороны Германии. «Мы финансируем дополнительные беспилотники большой дальности, произведенные на Украине», — заявил Писториус и напомнил, что Берлин профинансирует и контракт на поставку республике дополнительных пусковых установок для зенитных комплексов IRIS-T.
Германия такдже инвестирует несколько сотен миллионов евро в системы глубокого удара. В частности, страны договорились «совместно разрабатывать ударные беспилотники средней и большой дальности», сказал министр.
14 апреля во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Берлин Украина и Германия заключили десять соглашений о сотрудничестве. Как уточнил министр обороны Украины Михаил Федоров, стороны согласовали пакет соглашений о сотрудничестве на общую сумму €4 млрд. Он отметил, что соглашения направлены на укрепление ПВО страны, разработку системы глубокого удара и производство дронов.
На создание систем дальнего радиуса действия Берлин направит €300 млн. Будет запущено совместное производство 5 тыс. беспилотников, действующих на основе искусственного интеллекта.
Россия осуждает любые военные поставки Украине и заявляет, что это только затягивает конфликт.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.