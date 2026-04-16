Минобороны: ВС РФ нанесли массированный ночной удар по Украине

Российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, сообщили в Минобороны РФ. На Украине отмечают, что атака длилась почти сутки, а ВС РФ в ходе нее применили новую тактику. По данным «Укрэнерго», частично без света остались десять областей. Над Киевом после ударов сохраняется густой черный дым, в городе пожары. По данным военкоров, в Днепре поражен завод «Днепропресс» с цехами по сборке дронов, под удар также попал завод «Маяк» в Киевской области.