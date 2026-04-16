Самый эффективный управляемый барражирующий боеприпас армии России — «Куб-2Э»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Концерт «Калашников» представит свой самый эффективный управляемый барражирующий боеприпас (УББ) «Куб-2Э» на Международной выставке и конференции по вопросам оборонной промышленности Defense Services Asia в Малайзии.
«Статистика свидетельствует, “Куб-2Э” — универсальное средство поражения целей любого типа: его термобарическая боевая часть показала себя надежным оружием уничтожения живой силы и поражения бронетехники», — рассказали в пресс-службе «Калашникова».
Технические характеристики «Куб-2Э»: масса — более 10 кг, скорость — До 130 км/ч, тип наведения — Оптико-электронное (оператор наводит на цель, отслеживая её перемещение), условия применения — круглосуточно, при задымлённости, запылённости, ветре до 15 м/с, температурный диапазон — От −40°C до +50°C, время развёртывания — До 30 минут (из походного в стартовое).
Так же будет представлен новый дальний дрон Скат.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
