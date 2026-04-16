Глава «Росатома» рассказал о попытках деморализовать персонал ЗАЭС

Ситуация в Энергодаре является крайне сложной, заявил на расширенной коллегии Федерального медико-биологического агентства глава «Росатома» Алексей Лихачев, сообщает «РИА Новости».

Источник: РБК

«Одна из линий атак — это, как считают наши противники, полная деморализация коллектива [Запорожской АЭС] и жителей города», — сказал Лихачев.

Он напомнил, что за последние годы ЗАЭС более 14 раз полностью теряла энергоснабжение из-за атак ВСУ.

15 апреля Запорожская область оказалась полностью обесточена после ударов БПЛА, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. До этого остался без электричества город-спутник ЗАЭС Энергодар, сообщил мэр города Максим Пухов.

Перед этим ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками в начале апреля. По словам Балицкого, это привело к аварийному отключению света в южной части Запорожской области.

До этого, в конце февраля, Алексей Лихачев сообщил, что в районе ЗАЭС был установлен локальный режим тишины с целью ремонта одной из двух питавших станцию линий электропередач, а также открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
