Глава «Росатома» рассказал о попытках деморализовать персонал ЗАЭС

Ситуация в Энергодаре является крайне сложной, заявил на расширенной коллегии Федерального медико-биологического агентства глава «Росатома» Алексей Лихачев, сообщает «РИА Новости».
«Одна из линий атак — это, как считают наши противники, полная деморализация коллектива [Запорожской АЭС] и жителей города», — сказал Лихачев.
Он напомнил, что за последние годы ЗАЭС более 14 раз полностью теряла энергоснабжение из-за атак ВСУ.
15 апреля Запорожская область оказалась полностью обесточена после ударов БПЛА, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. До этого остался без электричества город-спутник ЗАЭС Энергодар, сообщил мэр города Максим Пухов.
Перед этим ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками в начале апреля. По словам Балицкого, это привело к аварийному отключению света в южной части Запорожской области.
До этого, в конце февраля, Алексей Лихачев сообщил, что в районе ЗАЭС был установлен локальный режим тишины с целью ремонта одной из двух питавших станцию линий электропередач, а также открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС.
