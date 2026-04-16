Эксперт раскрыл, чем заставят заниматься беженцев с Украины в ЕС

Беженцев с Украины могут привлечь к работе на производствах по выпуску беспилотных летательных аппаратов для пополнения арсенала ВСУ. Такое предположение в беседе с NEWS.ru сделал военный эксперт Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт напомнил, что несколько стран Европы в открытую заявили о запуске новых производств БПЛА для Украины. Он уточнил, что цеха военных компаний переносят в Евросоюз, чтобы Россия не могла их уничтожить так же, как на украинской территории.

«Дроны опасно производить на территории Украины, тем более в ЕС на заводах по их производству есть кому работать — украинцам-беженцам. Им, вероятно, поставили условия: не будете трудиться — пойдете на фронт», — добавил собеседник NEWS.ru.

Василий Дандыкин отметил, что украинский президент Владимир Зеленский уже делал заявления по поводу того, что рабочей силой на заводах дронов должны стать украинцы, уехавшие в Евросоюз.

Ранее Минобороны РФ назвало адреса предприятий в странах Европы, которые производят беспилотники для ударов по России. Цеха по выпуску дронов располагаются в Великобритании, ФРГ, Дании, Нидерландах, Чехии, Польше, Латвии и Литве. Кроме того, в ряде европейских государств выпускаются детали для сборки БПЛА.

