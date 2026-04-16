Клинцевич заявил, что новые ЭМИ-бомбы способны выжечь всю электронику ВСУ

Глава центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич заявил, что новые электромагнитные бомбы могут выжечь всю электронику ВСУ, включая Starlink. Об этом он сказал в эфире «Соловьев Live».
Он указал, что при испытаниях, проходящих на особых полигонах, взрыв электромагнитной бомбы без ядерного заряда способен откинуть машину на 20 метров, начинает сдувать антенны, а электромагнитный импульс выжигает всю технику.
Если подобную бомбу взорвать, например, над городом, то у противника возникнут «большие проблемы», в первую очередь со связью, добавил Клинцевич.
«Уже наступает время переходить на такого рода технологии», — заявил эксперт.
15 апреля пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что решение европейских стран о наращивании производства и поставках Киеву беспилотников приведет к их «ползучему превращению» в стратегический тыл Украины.
