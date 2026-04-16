В Херсонской области погибли два человека в результате атак ВСУ

За прошедшие сутки в результате атак ВСУ в Херсонской области погибли два мирных жителя, еще трое ранены, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
По его словам, в селе Виноградово при сбросе боеприпаса с БПЛА на жилой сектор погибла женщина 1963 года рождения. Кроме того, был ранен мужчина 1961 года рождения — его госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.
В Каховке в результате удара дрона по легковому автомобилю погибла женщина 1952 года рождения. В Раденске при атаке БПЛА ранен мужчина 1976 года рождения, его доставили в Скадовскую центральную районную больницу. В Солонцах из-за подрыва автомобиля на мине пострадал мужчина 1984 года рождения, он госпитализирован с минно-взрывной травмой и переломом.
Как указал губернатор региона, в результате обстрелов повреждены жилой дом в Костогрызове и автомобили в Николаевке, пострадавших нет. ВСУ также обстреляли Алешки, Голую Пристань, Обрывку, Раденск и Старую Збурьевку. Атакам беспилотников подверглись Великая Кардашинка, Гладковка, Казачьи Лагеря, Каховка, Костогрызово, Крынки, Масловка, Николаевка, Новая Збурьевка, Новые Лагеря, Подлесное, Подо-Калиновка, Пролетарка и Саги.
Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 207 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. БПЛА перехватили в небе над Белгородской Смоленской, Курской, Брянской и Орловской областями. Их сбили также над территорией Краснодарского края, Крыма и акваториями Черного и Азовского морей.
