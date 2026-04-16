Новые запреты на продажу алкоголя могут ввести в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апреля, ФедералПресс. В Нижегородской области рассматривается вопрос об ужесточении правил продажи спиртного. Проект поправок к соответствующему региональному закону до середины мая проходит оценку.

«Целью предлагаемого регулирования является снижение потребления алкоголя, в том числе крепких спиртных напитков, заболеваемости, инвалидности и предотвратимой смертности, связанных с потреблением алкоголя, и увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни граждан», — сообщается в пояснительной записке к документу.

Предлагается полностью запретить продажу алкоголя по воскресеньям, в субботу ограничить время реализации спиртного до промежутка 10:00 — 16:00. А в будни — до промежутка 14:00 — 20:00. Исключения в случае принятия изменений составят только заведения общепита и магазины беспошлинной торговли.

Кроме того, планируется запретить выкладывать спиртное в прикассовых зонах торговых точек.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Нижегородская область оказалась в числе лидеров ПФО по снижению потребления алкоголя. Положительная динамика наблюдается с весны 2025 года.

Фото: ФедералПресс / Елена Майорова.