Новые запреты на продажу алкоголя могут ввести в Нижегородской области

«Целью предлагаемого регулирования является снижение потребления алкоголя, в том числе крепких спиртных напитков, заболеваемости, инвалидности и предотвратимой смертности, связанных с потреблением алкоголя, и увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни граждан», — сообщается в пояснительной записке к документу.
Предлагается полностью запретить продажу алкоголя по воскресеньям, в субботу ограничить время реализации спиртного до промежутка 10:00 — 16:00. А в будни — до промежутка 14:00 — 20:00. Исключения в случае принятия изменений составят только заведения общепита и магазины беспошлинной торговли.
Кроме того, планируется запретить выкладывать спиртное в прикассовых зонах торговых точек.
