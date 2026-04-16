Сводка основных боевых действий утром 16 апреля в Донбассе и Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сумское направление: за последние сутки под контроль Армии России перешли около 150 квадратных километров в Сумской области. Группа войск «Север» ведет бои Шосткинском, Сумском, Краснопольском (в районе села Новодмитровка) районах.
На Краснолиманском направлении в ДНР за последние сутки линия фронта существенно не изменилась. Вязкие позиционные бои идут на всех участках.
На Славянском направлении продолжается ожесточенное сражение за выход к Рай-Александровке. ВСУ постоянно контратакуют, но армии России удалось выровнять фронт в районе Каленики — Кривая Лука. В Константиновском направлении бои идут на прежних рубежах. Противник затягивает в город подкрепления под ударами российских дронов. Интенсивные бои в Долгой Балке и Ильиновке. На Добропольском направлении продолжаются бои у Сергеевки, севернее Гришино и на участке Белицкое — Новый Донбасс.
В Таврии на Гуляйпольском направлении продолжаются позиционные сражения, инициатива на стороне армии России. На Запорожском направлении не стихают позиционные бои в районе Приморского и Степногорска. Противник наносит удары по энергетике: большая часть Запорожской области остаётся без электроснабжения.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
