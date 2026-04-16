Сводка основных боевых действий утром 16 апреля в Донбассе и Таврии

На Славянском направлении продолжается ожесточенное сражение за выход к Рай-Александровке. ВСУ постоянно контратакуют, но армии России удалось выровнять фронт в районе Каленики — Кривая Лука. В Константиновском направлении бои идут на прежних рубежах. Противник затягивает в город подкрепления под ударами российских дронов. Интенсивные бои в Долгой Балке и Ильиновке. На Добропольском направлении продолжаются бои у Сергеевки, севернее Гришино и на участке Белицкое — Новый Донбасс.