Российским штурмовикам приказали взять опорник без потерь среди ВСУ

Российским бойцам с позывными Кейбер и Вейдер была поставлена задача — захватить бетонный бункер в тылу ВСУ с минимальными потерями противника, сообщили в Минобороны.
По словам Вейдера, это первый опыт выполнения такой миссии. Основная цель заключалась не только в захвате опорника, но и в сохранении живыми потенциальных «языков». «То есть нужна была информация», — добавила она.
В бункере находились трое, и во время штурма они практически не пострадали и достаточно быстро согласились на сотрудничество, отметили в Минобороны.
Под контролем российских сил пленные продолжали выходить в радиоэфир и передавать необходимые данные.
По данным Минобороны, вышеописанная операция позволила избежать потерь среди российских пехотинцев во время основного штурма. За успешное выполнение боевого задания Кейбер и Вейдер были представлены к госнаградам.
Ранее ведомство отчиталось о массированном ударе по объектам ОПК Украины, которые использовались в производстве крылатых ракет, а также БПЛА большой и средней дальности.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
