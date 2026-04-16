Москва котролирует ситуацию с задержанными в Баку россиянами

Дипломаты следят за ситуацией с россиянами, которые были задержаны летом 2025 года в Баку по подозрению в транзите наркотиков и кибермошенничестве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что на данный момент россияне находятся в СИЗО в Баку.
«Безусловно, наше дипломатическое ведомство очень внимательно отслеживает эту ситуацию в плане защиты интересов российских граждан», — сказал Песков.
В начале февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в под стражей в Баку остаются 11 человек. Он отметил, что в Россию пока вернулись исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор агентства Евгений Белоусов.
